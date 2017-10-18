Москва, 18 октября, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова направила обращения руководству Следственного комитета и Рособрнадзора с просьбой проанализировать данные о причинах гибели детей на уроках физкультуры. Об этом 18 октября сообщили ИА REGNUM в пресс-службе омбудсмена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок физкультуры

«Нужно делать выводы из этих страшных трагедий, и как можно скорее. Мы направили запрос и в Следственный комитет, и в Рособрнадзор», — приводит пресс-служба слова Анны Кузнецовой.

Детский омбудсмен заявила о необходимости изучить причины каждого из известных случаев гибели детей во время занятий физкультурой, классифицировать и обобщить их, чтобы системно подойти к их предотвращению в дальнейшем.

«При приёме в спортивные секции, при распределении нагрузок на уроках физкультуры необходим учёт индивидуальных особенностей», — сказала Кузнецова, подчеркнув, что «именно медицинские рекомендации должны лечь в основу программ физической подготовки школьников».

Как передавало ИА REGNUM, 9 октября сообщила министр образования и науки Ольга Васильева сообщила, что за 2016/2017 учебный год 211 российских школьников погибли на уроках физкультуры.

Данную ситуацию глава Минобрнауки связала с политикой защиты персональных данных, из-за которой в образовательных учреждениях отсутствуют медицинские карты учеников, и у преподавателей нет возможности правильно распределять нагрузку среди учащихся.