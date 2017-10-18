Багдад, 18 октября, 2017, 21:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади распорядился вывести все вооружённые формирования из Киркука, 18 октября сообщает агентство Al Arabiya.

Spc. Jeffrey Alexander, US Army Армия Ирака

После вывода вооружённых групп, включая силы народной мобилизации, безопасность в Киркуке будут обеспечивать сотрудники местной полиции при поддержке контртеррористических подразделений.

Напомним, часть территорий, не входящих в Иракский Курдистан, оказались под контролем регионального правительства Курдистана, когда террористы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вытеснили правительственные войска Ирака из северных районов страны, включая город Киркук.

Позднее курды отбили богатый нефтью город Киркук у террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После обострения отношений между Эрбилем и Багдадом, к которому привёл референдум о независимости Иракского Курдистана, центральное правительство предприняло действия для возврата под свой контроль стратегического города Киркук.

В ночь на 16 октября правительственные войска вошли на территорию Киркука, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения и правительственные объекты. Позднее в Багдаде заявили, что центральное правительство установило контроль над всеми крупными нефтяными месторождениями в провинции Киркук.