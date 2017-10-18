Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. В ходе работы научно-образовательной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил о том, что новые технологии привлекают в промышленность молодое поколение.

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Встреча с министром прошла в формате презентации, в ходе которой было раскрыто понятие передовых технологий и то, какую пользу из них можно извлечь, рассказано о трендах промышленного производства.

Как подчеркнул спикер, главная цель внедрения производственных технологий — производить продукцию качественнее, быстрее и при этом дешевле.

В качестве примера новых производственных технологий Денис Мантуров привёл самолёт МС-21 и 3D-технологии. Кроме того, министр рассказал о начале разработки 4D-печати.

«Уже началась разработка технологий 4D-печати. Речь идет о создании дополнительного измерения, позволяющего объекту меняться во времени», — подчеркнул Денис Мантуров.

В рамках лекции большое внимание министр уделил цифровым технологиям.

«Роботы уже обучают конструкторов, технологов и дизайнеров. Машина, получившая флешку с будущей моделью обуви, всего за несколько секунд успевает отсканировать информацию, перенести ее на фрезерный станок, который быстро вырезает из кожи заготовку, а затем сам сшивает детали», — рассказал Денис Мантуров.

По его словам, благодаря роботам рабочие процессы проходят эффективнее, быстрее, и уменьшается число ошибок, связанных с человеческим фактором.

В ходе лекции Денис Мантуров обратил внимание на то, что в мире технологий очень востребована молодёжь.

«Новые технологии и компьютеризация производства привлекают в промышленность молодое поколение, что благотворно сказывается на процессе омоложения кадрового состава предприятий», — подчеркнул министр.

Этот тезис насторожил одну из участниц лекции.

«Я молодая и талантливая, я найду себе работу и смогу подстроиться под изменения. Но что делать, если мои коллеги чертежи до сих пор рисуют с помощью карандашей и они не знают как это делать на компе?» — спросила участница.

«Если все будут такими талантливыми, как вы, то проблем с обучением быть не должно, вы всегда сможете посвятить себя тем циклам обучения, которые вы хотите. Что касается старшего поколения, то будет переход от одной технологии к другой, есть государственные меры поддержки старшего поколения в этом плане», — ответил Денис Мантуров.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

В работе ВФМС принимают участие руководители российских министерств и ведомств.

С участниками ВФМС уже встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

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Кроме того, в дискуссионной программе ВФМС приняли участие глава ЦИК РФ Элла Памфилова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В среду, 18 октября, с участниками ВФМС встретился министр энергетики РФ Александр Новак.

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