Мадрид, 19 октября, 2017, 00:09 — ИА Регнум. Если Женералитет (каталонское правительство) не откажется от идеи провозглашения независимости, то Мадрид применит 155 статью конституции и лишит Каталонию автономного статуса, заявила 18 октября вице-премьер Испании СорайяСаэнс де Сантамария, выступая в конгрессе депутатов.

Contando Estrelas Гражданская гвардия Испании

На прошлой неделе правительство Испании потребовало от Каталонии разъяснения, провозглашает ли Барселона независимость. В ответ глава Женералитета Карлес Пучдемон отправил премьер-министру Испании Мариано Рахою письмо, в котором прямого ответа на поставленный вопрос не дал, но предложил начать переговоры по ситуации в Каталонии.

Вице-премьер сказала, что если Мадрид не получит ясного ответа о статусе Каталонии, то будет применена 155 статья конституции, позволяющая лишить регион автономного статуса.

В своем выступлении Мариано Рахой потребовал от Пучдемона соблюдения прав всех каталонцев и призвал объявить статус региона:

«Пучдемон должен ответить лишь на один вопрос: он провозгласил независимость Каталонии?»

Заявление Мадрида обеспокоило Женералитет. Глава совета по внешней политики Каталонии Рауль Ромева опасается, что в скором времени может последовать отставка правительства и даже арест его членов.

«Это может произойти, и мы действительно этим обеспокоены», — сказал Ромева.

По его мнению, ситуацию разрешить можно только политическим путем, а применение силы приведет к финансовой нестабильности во всем Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года Конституционный суд в Испании признал недействительным закон о референдуме в Каталонии. Члены суда заявили, что парламент Каталонии «полностью вышел за рамки закона» и подверг риску граждан автономии.