Москва, 18 октября, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак не согласовывала вопрос о выдвижении своей кандидатуры на пост президента с Кремлём. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Evgeniy Isaev Ксения Собчак

«Ни с Путиным, ни с администрацией президента Ксения это решение не согласовывала», — сказал пресс-секретарь.

Чуть ранее в комментарии телеканалу «Дождь» Дмитрий Песков заявил, что если Ксения Собчак «имеет какие-то взгляды на политику», то ей придётся «с нуля набираться опыта».

«Политика отличается от журналистики и шоу-бизнеса, это совсем иная субстанция. Политика предполагает волеизъявление людей. Если Ксюша в состоянии ответить на это волеизлияние народа, у неё будут шансы в политике», — сказал Песков.

Он также отметил, что к вопросу о выдвижении кандидатуры Собчак «можно и нужно» относиться «только с точки зрения соответствия и несоответствия действующему законодательству».

«Если я правильно понимаю, Ксения полностью подходит под положение нашей Конституции, — подчеркнул Песков. — Она является гражданином Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией может баллотироваться в президенты страны. Естественно после выполнения всех необходимых процедур и формальностей, которые так же описаны нашим законодательством».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая и журналист Ксения Собчак объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году. При этом она пояснила, что хочет заменить своей фамилией в бюллетене отсутствующую графу «против всех».

14 октября Русская служба ВВС со ссылкой на источники сообщила, что Ксения Собчак встречалась с президентом России Владимиром Путиным, чтобы взять у него интервью для своего фильма об Анатолии Собчаке. При этом источники сообщили, что после съемки интервью Собчак осталась с Путиным поговорить наедине.

Пресс-секретарь президента России тогда отказался комментировать журналистам данную информацию.