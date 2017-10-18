Женева, Швейцария, 18 октября, 2017, 20:44 — ИА Регнум. Результаты медицинского обследования пациентов, которые могли заразиться чумой, исключили опасность вспышки эпидемии на Сейшельских островах, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 18 октября сообщает Reuters.

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«Мы работаем с органами здравоохранения, чтобы снизить риск распространения чумы на Сейшельских островах путем улучшения эпидемиологического надзора и повышения уровня готовности», — говорится в заявлении ВОЗ.

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Напомним, вспышка чумы, которая распространяется в основном заражёнными блохами, была зарегистрирована на Мадагаскаре в конце августа 2017 года. В настоящий момент известно о 805 случаях заболевания, включая 74 смертельных случая.

ВОЗ подняла тревогу 16 октября после того, как на Сейшельских островах с подозрением на чуму госпитализировали 34-летнего мужчину, прибывшего с Мадагаскара.