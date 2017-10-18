Москва, 18 октября, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении государственных субсидий из федерального бюджета на поддержку детских и кукольных театров в 73 регионах страны в размере 220 млн рублей. Распоряжение №2261-р опубликовано 18 октября на сайте правительства России.

Guignol Guerin Кукольный театр

«На поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров», — говорится в тексте документа.

Субсидии распределены по 73 субъектам Российской Федерации.

Наибольшая сумма субсидий — 15,4 млн рублей предназначена для Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Наименьший размер государственной поддержки — 292,3 тыс. рублей направится в Тюменскую область.

Пресс-служба правительства РФ отмечает, что такая поддержка регионам предоставляется впервые.

«Средства распределяются с учётом коэффициента выравнивания потребности субъекта Федерации, исходя из расчётной бюджетной обеспеченности и количества детских и кукольных театров в регионе», — пояснили в справочном материале к документу на сайте правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года для поддержки региональных театров в рамках проекта «Единой России» «Театры малых городов» из федерального бюджета перечислено около 190 млн рублей.

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