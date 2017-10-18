Минск, 18 октября, 2017, 20:04 — ИА Регнум. В начале 2018 года Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей выделит средства по займам и договорам финансовой аренды на реализацию более 40 проектов. Об этом сегодня, 18 октября, заявил журналистам генеральный директор фонда Павел Горбач.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Фонд планирует выделить более миллиона белорусских рублей на четыре десятка новых проектов малого и среднего бизнеса. Большую часть средств получат производители, чья продукция отправится на экспорт или чья продукция реализуется по линии импортозамещения, заявил Горбач. Наибольший размер займа может составлять 184 тысячи белорусских рублей под 7% годовых.

Оформить такой заём или финансовую аренду могут представители малого бизнеса, то есть это могут быть как малые организации (до ста человек), так и индивидуальные предприниматели и микроорганизации (до 15 человек). Финансовая поддержка предоставляется сроком до пяти лет.

Примечательно, что этот фонд предоставляет средства малому и среднему бизнесу Белоруссии за счет денег, которые предусмотрены в различных государственных программах. Как ранее передавало ИА REGNUM, в последние годы власти Белоруссии пытаются обращать больше внимание на бизнес, надеясь, что он разрешит многие актуальные проблемы страны, в том числе увеличит количество рабочих мест, которыми само государство обеспечить население не может.

В рамках мер по либерализации белорусской экономики, которая, по оценкам многих экспертов, обречена на провал, Всемирный банк уже выделил республике $60 млн на расширение доступа к средствам микро, малого и среднего бизнеса. Причем специалисты ВБ будут консультировать не только предпринимателей по поводу использования этих средства, но и правительство РБ — по поводу усовершенствования нормативно-правовой среды для бизнеса. Правда, на те же цели Белоруссия получит средства от Евразийского банка развития.

Также на прошлой неделе президент республики Александр Лукашенко подписал указ № 370 «О Совете по развитию предпринимательства», который включает множество документов о развитии предпринимательства и «стимулировании деловой активности». За счет этого указа роль совета повысилась, его полномочия расширились, однако в состав органа вошло множество представителей иностранного бизнеса, что говорит о том, что либерализация экономики Белоруссии происходит не только за счет зарубежных средств, но и с их непосредственным участием.

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На этой неделе Лукашенко подписал указ №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», который направлен на то, чтобы максимально снизить вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства. Бизнесмены надеются на то, что это значительно облегчит их работу. Однако выйти из экономического кризиса, который продолжается с 2011 года, стране таким образом вряд ли удастся.