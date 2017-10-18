Париж, 18 октября, 2017, 19:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил работу французских служб безопасности и разведки в борьбе с терроризмом и отметил, что с начала 2017 года было предотвращено 13 террористических атак, 18 октября сообщает агентство KUNA.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

Макрон настоятельно призвал правоохранителей к более тесному сотрудничеству и координации между всеми службами, которые участвуют в борьбе с террористической угрозой и обеспечивают безопасность Франции.

Президент Франции заявил, что все иностранные граждане, подозреваемые в террористической деятельности, будут депортированы из Франции и пообещал ускорить процедуру депортации.

Макрон отметил, что за последние годы ситуация с террористической угрозой изменилась. Сейчас источник угрозы безопасности Франции находится внутри страны, а не за её пределами.

Президент Франции добавил, что новый закон о безопасности, который 18 октября должен быть одобрен Сенатом, необходим, поскольку он лучше адаптирован для решения проблем, связанных с меняющейся угрозой терроризма. Новое законодательство должно прийти на смену режиму чрезвычайного положения.

Напомним, режим ЧС истекает 1 ноября 2017 года. Он был введён в ноябре 2015 года после серии терактов в Париже, в результате которых погибли 130 человек, ещё сотни человек получили ранения.