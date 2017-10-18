Тула, 18 октября, 2017, 19:05 — ИА Регнум. В Тульской области собран рекордный урожай зерна за последние 30 лет. Предварительные итоги уборки урожая подвели 18 октября на совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Как сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, посевная площадь под урожай 2017 года составляет более 867 тыс. га. Из них зерновые и зернобобовые культуры (пшеница яровая, рожь озимая, гречиха, ячмень яровой, горох и т.д.) — более 591 тыс. га (68,2%), кормовые культуры (кукуруза на корм, однолетние и многолетние травы и т.д.) — более 101 тыс. га (11,7%), рапс — более 70 тыс. га (8,2%), картофель — более 42 тыс. га (4,9%), подсолнечник — более 12 тыс. га (1,5%), сахарная свекла — 12 тыс. га (1,4%) и прочие культуры (соя, овощи и т.д.) — 4,2%.

Дмитрий Миляев отметил, что, по оперативным данным, на текущий момент собрано 1,93 млн тонн зерна. Это максимальный результат с 1987 года, то есть за последние 30 лет. Тогда единственный раз в истории Тульской области было собрано более 2 млн тонн зерна. Но стоит отметить, что площадь под зерновыми тогда была более 837 тыс. га, то есть на 41% больше площади нынешнего года.

Глава регионального АПК также добавил, что обратной стороной больших и рекордных урожаев стало значительное снижение цен на сельскохозяйственные культуры на внутреннем рынке, что негативно отражается на финансовом положении производителей. Алексей Дюмин уже выходил с этим вопросом на федеральный уровень. 13 октября в Воронеже на совещании по вопросам развития сельского хозяйства президент РФ Владимир Путин особо заострил на этом внимание, поставив, по сути, задачу стабилизации внутреннего рынка зерна.

Говоря об уборке зерновых в муниципальных образованиях, Дмитрий Миляев сообщил, что лидерами традиционно являются Ефремов, Чернский, Куркинский, Воловский, Тепло-Огаревский, Плавский и Каменский районы. Он также подчеркнул, что, по оперативным данным, собрано 115 тыс. тонн рапса.

«Регион сохраняет лидирующие позиции в стране по производству данной культуры. По оперативным данным Минсельхоза России, Иульский регион занимает 1-е место в ЦФО и 2-е место в стране (после Ставропольского края)», — отметил заместитель председателя правительства.

Что касается уборки картофеля, то уже убрано 470 тыс. тонн культуры — здесь Тульская область также в лидерах: регион занимает второе место в ЦФО и второе место в стране, после Брянской области. Сахарной свеклы убрано 307 тыс. тонн.

Алексей Дюмин спросил Дмитрия Миляева о выплате компенсаций аграриям за гибель урожая в 2016 году. Заместитель председателя регионального правительства отметил, что денежные средства на выплаты поступили и до конца этой недели министерство сельского хозяйства начнет их выплачивать.

Губернатор отметил, что основной потенциал сельского хозяйства — это земля. Он поручил министерству сельского хозяйства региона продолжить работу по вводу земель сельскохозяйственного назначения в активный оборот.