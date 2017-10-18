Ижевск, 18 октября, 2017, 18:45 — ИА Регнум. Четыре удмуртских компании — ООО «Гас», «Ижпроммаш», ТД «Рост», «Галеон» признаны виновными в административном правонарушении по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Взятки давались от имени компаний должностным лицам министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Указанные компании работают в сфере пассажирских перевозок и багажа легковым такси. Размер взяток в отношении чиновников составил от 3 тыс. до 273 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе, сокращение сроков выдачи разрешений на осуществление перевозок. Суд назначил наказания компаниям в виде штрафа: три организации заплатят по 1 млн рублей, одна — 500 тыс. рублей.

Получая взятки, чиновники миндортранса не проводили проверок деятельности компаний и водителей такси.

В отношении ряда должностных лиц ведомства в настоящее время расследуется уголовное дело.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двое чиновников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии были задержаны в феврале 2017 года по подозрению в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Региональное управление МВД уточняло, что также задержан индивидуальный предприниматель, подозреваемый во взяточничестве.

В октябре уголовное дело в отношении чиновников и предпринимателя направили в суд для рассмотрения по существу. По данным следствия, один чиновник ведомства занимал должность начальника сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси. С 2014 по февраль 2017 года он ежемесячно получал взятки от руководителей компаний такси за покровительство, ускоренную выдачу лицензий и освобождение от административной ответственности. После получения взятки в размере 12 тыс. рублей чиновник и посредник были задержаны. Общая сумма полученных взяток составила около 700 тыс. рублей.

В 2016 года бывший начальник сектора миндортранса Удмуртии препятствовал деятельности одной из компаний такси, вынуждая директора систематически передавать взятки.

В рамках расследования у обвиняемых изъяты деньги, проведены обыски в министерстве, допрошены его сотрудники, наложен арест на три автомобиля обвиняемых. Один из чиновников помещен под стражу, двое других обвиняемых — под домашний арест.

Внесено представление в адрес председателя правительства Удмуртии, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечен заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики.

Напомним также, что осенью 2016 года был задержан замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев. В отношении чиновника возбуждены уголовные дела по ч. 1, 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по ч.1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В ноябре, как информировали местные СМИ, прошли обыски в дорожных организациях региона. Так, прошел обыск в кабинете начальника автодорожного предприятия «Удмуртавтодор» Александра Корепанова. Также прошел обыск у бывшего генерального директора ОАО «Автодормостпроект» Захара Милостивенко, который был задержан в июне 2017 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).