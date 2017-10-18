Брюссель, 18 октября, 2017, 20:47 — ИА Регнум. Израиль должен отменить новые планы по строительству поселений на Западном берегу реки Иордан, говорится в заявлении Европейской службы внешних дел (ЕСВД), 18 октября сообщает Reuters.

Freddie Mercury Самаритяне на горе Гризим в праздник Шавуот. Западный берег реки Иордан

В ЕС заявили, что строительство новых поселений на оккупированной территории Палестины может поставить под угрозу будущие мирные переговоры.

Читайте также: Израиль начал строительство нового поселения на Западном берегу Иордана

«Европейский союз запросил разъяснения у израильских властей и выразил надежду на то, что они пересмотрят своё решение, которое наносит ущерб длительным усилиям по достижению мирных переговоров», — говорится в заявлении.

«Согласно международному праву, любая поселенческая деятельность (Израиля) является незаконной и подрывает концепцию двух государств и перспективы прочного мира», — добавили в ЕСВД.

Напомним, в 1967 году в ходе арабо-израильской войны Израиль оккупировал ряд территорий, включая западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Голанские высоты. Данные районы не входят в международно признанные территории Израиля.