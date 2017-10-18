Нижний Новгород, 18 октября, 2017, 18:26 — ИА Регнум. В Нижегородской области может быть построен завод по производству многопорошковых полиметаллических 3D-машин, которые могут быть использованы в военном и гражданском машино‑ и авиастроении. Кроме того, прибор можно использовать в эндопротезировании.

Wfys2017.tassphoto.com Денис Мантуров посетил выставку YOUTH EXPO на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи

Прибор создан в Центре инновационного развития ННГУ имени Н.И. Лобачевского лаборатории аддитивных технологий.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, о планах по строительству завода заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках выставки YOUTH EXPO на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

Также на стенде Нижегородской области министру были представлены такие разработки, как роботизированный экзоскелетонный комплекс «Илья Муромец» с возможностью управления от сигналов мышц и мозга человека, а также умную одежду «Кибертренер» для контроля за тренировками спортсменов и улучшения их эффективности.

Нижегородские студенты пригласили министра промышленности и торговли РФ на торжественное открытие Центра инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ имени Н.И. Лобачевского, которое состоится 24 ноября 2017 года.

В Центре инновационного развития особое внимание уделяется прототипированию мехатронных роботизированных устройств и разработке человеко-машинных интерфейсов. За счет государственных субсидий ведутся работы по таким проектам, как «умная» одежда и нейромобиль для людей с ограниченной подвижностью с интеграцией в систему управления нейроинтерфейса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ученые ННГУ намерены за два года разработать автомобиль на нейроуправлении, предназначенный для маломобильной категории граждан.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. Нижегородские ученые получат 250 млн рублей на реализацию проекта.