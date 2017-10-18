Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 18:18 — ИА Регнум. На вертолетной площадке новейшего российского ледокола «Илья Муромец» состоялась первая посадка поисково-спасательного вертолета Ка-27, сообщает 18 октября телеканал «Звезда».

Минобороны России Ледокол «Илья Муромец»

Уточняется, что посадочная площадка ледокола имеет размеры примерно 10×10 м. и размещается в носовой части корабля, что непривычно для пилотов морской авиации. Им предстоит выполнить десятки полетов в самых разных условиях чтобы выработать рекомендации для своих коллег, которые будут летать в условиях Крайнего Севера.

Наличие вертолета на борту ледокола резко повышает его тактико-технические характеристики и увеличивает радиус многих операций различного назначения.

В настоящее время новейший дизельный ледокол «Илья Муромец», который должен войти в состав ВМФ России, проходит последние госиспытания на Балтийском море. Затем «Илья Муромец» будет проверен во льдах.

По словам капитана ледокола Глеба Рудковского, «Илья Муромец» спроектирован как универсальное судно, сочетающее функции ледокола, буксировщика и носителя целого комплекса лабораторий гидрографического и метеорологического, а также специального назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября компания «Адмиралтейские верфи» сообщила о планах постройки специального судна для исследований в глубокой Арктике.