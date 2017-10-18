Анкара, 18 октября, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани должен отказаться от любого сотрудничества с Рабочей партией Курдистана (РПК), заявил депутат правящей турецкой Партии справедливости и развития Мехмет Метинер, 18 октября сообщает Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Курдистан

«Если Барзани станет сотрудничать с группировкой в горах Кандиль, он окажет себе медвежью услугу», — заявил Метинер.

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Напомним, горный хребет Кандиль расположен в северном районе Ирака, контролируемом иракскими курдами. В этих горах, по мнению турецкой стороны, находится основная база боевых отрядов РПК.

РПК считается террористической организацией в ЕС, США и Турции. С июля 2015 года члены РПК убили более 1200 сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц Турции.