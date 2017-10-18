Тбилиси, 18 октября, 2017, 18:12 — ИА Регнум. Вице-президент Европарламента Ричард Чарнецкий (политическая группа европейских консерваторов и реформистов) считает, что предстоящий саммит «Восточного партнерства» станет для Грузии очередным шагом на пути евроинтеграции, и призывает ЕС открыть для Грузии перспективу членства в объединении.

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По информации МИД Грузии, об этом Чарнецкий заявил 18 октября в Брюсселе на встрече с министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

«Мы не представляем политическое будущее Европы без Грузии, без того значительного места, которое Грузия занимает в европейской политической семье. Естественно, Грузия — неотъемлемая часть европейской культуры, истории и цивилизации, но мы также должны говорить о тесном политическом сотрудничестве и интенсификации взаимоотношений», — подчеркнул вице-президент Европарламента.

Чарнецкий предлагает странам ЕС открыть для Грузии и других стран ЕС двери для сотрудничества не только в сфере экономики, но и на политическом уровне.

«В знак уважения мы должны показать Грузии и другим странам региона реальную перспективу интеграции в Евросоюз», — заявил Чарнецкий.

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе прибыл в Брюссель с двухдневным визитом 18 октября. Он проведет встречи с различными политическими группами Европарламента, а 19 октября выступит на заседании комитета Европарламента по внешним отношениям.

Отметим, что о намерении стать членом ЕС, так же, как и о стремлении к членству в НАТО грузинское руководство заявило давно, и упорно движется к этой цели, но пока все его усилия удостаиваются лишь одобрения со стороны европейских партнеров и голословных обещаний «обязательно принять Грузию в свой состав». Успехи Грузии на пути интеграции с Евросоюзом выразились в заключении соглашения об ассоциации и его составной части — соглашения об углубленной и всеобъемлющей торговле с ЕС, а также во введении безвизового режима для граждан Грузии (сроком на 90 дней в течение любого 180-дневного периода, с условием, что трудоустройство граждан Грузии в странах ЕС не предусмотрено).

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