Воронеж, 18 октября, 2017, 17:48 — ИА Регнум. Объемы военных заказов в рамках государственной программы вооружений будет сокращены. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на конференции «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в сфере телекоммуникаций и связи — стратегия перемен», которая 18 октября открылась в Воронеже, сообщает ИА REGNUM. На конференции обсуждались вопросы диверсификации предприятий ОПК и переход на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

«Уралвагонзавод»

По словам Рогозина, сама программа сохранится и «позволит и дальше планово поддерживать высокий уровень современного вооружения в армии и на флоте», однако объем военных заказов государства будет сокращаться.

По словам Рогозина, причины сокращения очевидны — уже к 2025 году в РФ Вооруженные силы должны быть переоснащены технически.

Проект новой программы в ближайшее время будет представлен на коллегию военно-промышленного комплекса.

Также на конференции была поднята тема увеличения доли отечественного телекоммуникационного оборудования на рынке и развития отечественной электроники.

Рогозин отметил, что сегодня для решения этих задач необходимо учитывать мировые тенденции в технологиях, повышать конкурентоспособность российской продукции. Вице-премьер призвал заниматься импортозамещением программного обеспечения. По его словам, в ближайшее десять лет российский рынок телекоммуникаций будет расти, а к 2025 году его емкость составит четыре триллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Владимир Путин во время «Прямой линии» в апреле 2016 года заявлял о том, что сокращения гособоронзаказа не планируется, однако по мере комплектования ВС РФ новейшими образцами техники загруженность предприятий ВПК будет снижаться.

«Конечно, стоит вопрос, чем загружать дальше. Разумеется, об этом нужно подумать сейчас. И не только нам, но и вам. Нужно думать о конверсии предприятия, в ходе переоснащения оборонных предприятий современной техникой, а в целом на это предусмотрено около 3 трлн рублей, мы исходим из того, что будет закуплено такое оборудование, которое можно будет использовать в рамках конверсионной работы в будущем», — сказал тогда президент.

Вопрос конверсии актуален и для воронежских предприятий, в том числе, например, концерна «Созвездие», который специализируется на выпуске систем связи — как в рамках гособоронзаказа, так и по гражданским направлениям.