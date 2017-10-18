Таллин, 18 октября, 2017, 17:37 — ИА Регнум. В ряде регионов Эстонии прошли черные дожди, вызванные ураганом «Офелия», сообщает 18 октября Delfi со ссылкой на синоптиков.

skeeze Ураган

Синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк объяснил это явлением тем, что ураган принес в Эстонию дым и копоть от пожаров в Португалии и пыль из пустыни Сахара.

Синоптик объяснил, что нет ничего удивительного в том, что мощные ураганы переносят пески Сахары в Средиземноморье, но пыль африканской пустыни до Прибалтики, как правило, не доходит.

Черные тучи, опустившиеся на эстонские города, 18 октября ушли, и установилась обычная осенняя погода.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября на своей странице в Twitter дипмиссия России в Ирландии сообщила, что закрывается в связи с ураганом «Офелия».

Напомним, 15 октября в Ирландии был объявлен наивысший уровень опасности в связи с приближением урагана «Офелия». Синоптики предсказывали ураганный ветер скорость 80 км/ч с порывами до 130 км/ч.

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