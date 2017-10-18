Москва, 18 октября, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Службы безопасности аэропортов Шереметьево и Домодедово не стали проводить эвакуацию персонала и пассажиров после очередных анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах, не подтвердившихся при проверке, сообщают 18 октября представители пресс-служб воздушных гаваней российской столицы.

A.Savin Аэропорт Шереметьево, Терминал С

По информации пресс-служб, оба столичных аэропорта функционируют в обычном режиме, а все предпринятые меры безопасности не выходят за рамки регламента.

Напомним, 18 октября анонимные «доброжелатели» сообщили о минировании Российской государственной библиотеки, аэропортов Домодедово и Шереметьево, а также пяти железнодорожных вокзалов в Москве.

После этого эвакуация персонала и посетителей была проведена только на Ярославском вокзале.

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 сентября в разных городах России отмечается волна «телефонного терроризма». Поступают анонимные сообщения о минировании различных учреждений, торговых центров, вокзалов, аэропортов и прочих объектов.