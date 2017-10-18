Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров обещал разобраться с представлением прокуратуры, которое он получил на своего подчиненного, руководителя аппарата парламента Михаила Субботина. Об этом спикер заявил в среду, 18 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

Прокуратура Санкт-Петербурга направила представление Макарову после того, как организация «Трансперенси Интернешнл» пожаловалась, что Субботин является одновременно госслужащим и муниципальным депутатом округа «Петровский» в Петроградском районе — политической «вотчине» главного петербургского единоросса Вячеслава Макарова. Документ был направлен в Заксобрание еще 3 октября.

«Я внимательно с ним ознакомился. Мы уважаем представление прокуратуры, всё будет сделано в строгом соответствии с законом. У меня, я хочу сразу сказать, есть на это очень большой период», — заметил Макаров.

Совмещение государственной гражданской службы и мандата депутата противоречит антикоррупционному законодательству. Кроме того, как отмечали активисты «Трансперенси Интернешнл», не представляется возможным найти ни декларацию о доходах Субботина, ни даже его должность в перечне сотрудников ЗакСа.

Заметим, Макаров и Субботин взаимодействуют на политическом поле уже давно. Субботин был членом окружного избиркома в 2003 году, когда в то время преподаватель Военно-космической академии им. Можайского, полковник Макаров избирался там в городской парламент.

Проигравший кандидат по тому же 41-му округу Наталья Гаркавенко обвиняла Субботина в том, что тот якобы «руководил» действиями милиции при ее задержании, в результате чего у нее был незаконно изъят мандат кандидата, а также будто бы препятствовал голосованию студентов. Опираясь на информацию своих наблюдателей о других нарушениях, Гаркавенко через суд пыталась отменить результаты голосования. Однако все эти обвинения были признаны несостоятельными, и Вячеслав Макаров успешно занимает депутатское кресло по сей день и руководит городским парламентом.

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