Кабул, 18 октября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. На севере Афганистана правительственным силам сдались 14 исламистских боевиков, 18 октября сообщает иранское агентство Mehr.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

Боевики сдались местным властям провинции Джаузджан. Террористы сдались утром 18 октября в городе Шибарган.

Среди боевиков находились 10 исламистов из группировок, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё четверо террористов входили в группировку, присягнувшую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Наши двери открыты для вооружённой оппозиции. Я призываю всех вооружённых повстанцев отказаться от боевых действий и вернуться к нормальной жизни», — заявил губернатор провинции Мавлави Лутфулла Азизи.

Напомним, ранее в провинции Джаузджан в районе Куш-Тепа произошли боестолкновения между террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).