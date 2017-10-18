Боевики сдались правительственным силам на севере Афганистана
Кабул, 18 октября, 2017, 17:12 — ИА Регнум. На севере Афганистана правительственным силам сдались 14 исламистских боевиков, 18 октября сообщает иранское агентство Mehr.
Боевики сдались местным властям провинции Джаузджан. Террористы сдались утром 18 октября в городе Шибарган.
Среди боевиков находились 10 исламистов из группировок, связанных с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё четверо террористов входили в группировку, присягнувшую ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
«Наши двери открыты для вооружённой оппозиции. Я призываю всех вооружённых повстанцев отказаться от боевых действий и вернуться к нормальной жизни», — заявил губернатор провинции Мавлави Лутфулла Азизи.
Напомним, ранее в провинции Джаузджан в районе Куш-Тепа произошли боестолкновения между террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).