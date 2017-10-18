Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Делегация Северной Кореи на Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге заявила, что КНДР использует ядерное оружие только для защиты страны, а не для агрессии, сообщила журналистам 18 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

(сс) Tormod Sandtorv Агитационный плакат КНДР

По словам Матвиенко, имеющееся в КНДР ядерное оружие рассматривается Пхеньяном как гарантия безопасности страны и ее суверенитета.

«Они объяснили свою позицию тем, что ядерное оружие, которое у них сегодня имеется, — это условие для сохранения безопасности страны и единственное, что сохраняет суверенитет. И это оружие они не собираются использовать для нападения», — рассказала Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда РФ позитивно расценила факт кратковременного общения делегаций КНДР и Южной Кореи на полях 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза, но отметила, что они пока не готовы к переговорному процессу.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября президент России Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении КНДР, направленных на сохранение режима нераспространения ядерного оружия, за который неизменно выступает Россия.