Москва, 18 октября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Закон, позволяющий представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации усыновлять детей, оставшихся без попечения родителей, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Visitnao.ru Ненцы — коренной малочисленный народ Севера

В настоящее время усыновителями детей не могут быть лица, не имеющие постоянного места жительства. Соответствующий документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение, входит в перечень документов, прилагаемых к заявлению об усыновлении ребенка.

Вместе с тем исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Коренные малочисленные народы могут не иметь постоянного места жительства, а традиционное для них жилище — чум по действующему законодательству не относится к жилым помещениям, поэтому у представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации фактически отсутствует возможность усыновления детей. При этом Семейным кодексом установлено, что при устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной культуре и религии, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и образовании.

Visitnao.ru Ненцы — коренной малочисленный народ Севера

Принятый закон позволит представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, ведущим кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющим места постоянного или преимущественного проживания, усыновлять детей из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Из перечня необходимых документов, предоставляемых такими гражданами вместе с заявлением об усыновлении ребенка, относящегося к коренному малочисленному народу, исключается документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое помещение. Вместо него включается документ, подтверждающий ведение гражданином кочевого или полукочевого образа жизни, выданный органом местного самоуправления соответствующего муниципального района, пояснил Крашенинников.

В ходе обсуждения отмечалось, что, в частности, в Ямало-Ненецком автономном округе более 60% детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, принадлежат к коренным малочисленным народам Севера. Зачастую родственники этих детей, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, готовы их усыновить, но по действующему законодательству не имеют такой возможности.