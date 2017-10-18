Вашингтон, 18 октября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Автопроизводитель Ford Motor отзовёт в Северной Америке 1,3 млн автомобилей, чтобы устранить дефекты дверных замков, 18 октября сообщает Reuters.

Символика автомобилей FORD

Отзывная кампания затронет пикапы Ford F-150 и Ford Super Duty, которые были произведены в период между 2015 и 2017 годами.

Представители Ford Motor заявили, что стоимость отзывной кампании составит $267 млн и отразится на результатах четвёртого квартала 2017 года.

Напомним, в июле 2017 года компании Ford, Nissan и Mazda объявили об отзыве в США 2,7 млн автомобилей из-за технической неисправности воздушных нагнетателей подушек безопасности японской фирмы Takata.

В случае автомобильной аварии воздушные нагнетатели Takata могут взорваться, в результате чего шрапнель из металлических осколков может причинить вред водителю и переднему пассажиру.