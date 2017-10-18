Воронеж, 18 октября, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Новым исполнительным директором воронежского АО «Конструкторское бюро Химавтоматики» стал Игорь Белоусов — заместитель генерального директора АО «НПО Энергомаш». Сегодня, 18 октября, нового руководителя коллективу предприятия представил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин в рамках своего визита в Воронеж, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kbkha.ru Производственная база АО «Конструкторское бюро Химавтоматики». Электронно-лучевая установка перфорации отверстий

Дмитрий Рогозин, выступая на КБХА, отметил, что обычно представление нового руководителя происходит «на уровне корпорации», однако на этот раз было сделано исключение — «с учетом моего отношения к Воронежу и с учетом вопросов, которые возникали по Воронежскому мехзаводу и КБХА в начале года».

Зампред правительства РФ также особо отметил сложные задачи, которые стоят сегодня перед воронежским предприятием в частности и космической отраслью в целом — создание ракеты-носителя «Союз-5».

Отметим, что кандидатура Белоусова на пост исполнительного директора КБХА ранее была одобрена наблюдательным советом ГК «Роскосмос». На посту в «НПО Энергомаш» Белоусов руководит программой РД-191.

Генеральный директор «НПО Энергомаш» Игорь Арбузов, представляя сотрудникам воронежского КБХА нового исполнительного директора, отметил, что Белоусов обладает огромным багажом знаний и профессионального опыта, руководил многочисленными государственными и научными проектами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января этого года у Роскосмоса возникли вопросы к воронежским предприятиям космической отрасли — Механическому заводу и КБХА. Тогда на ВМЗ были отозваны все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М». Поводом стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. При анализе выяснилось, что при производстве ракет-носителей «Протон-М» вместо штатного использовался другой припой.

28 января Воронеж с внеплановой поездкой посетил Дмитрий Рогозин, который провел на «Воронежском механическом заводе» совещание по вопросам перспектив развития отрасли и по проблемам качества продукции. По итогам совещания Дмитрий Рогозин заявил, что «все виновные в подмене технологии и документации будут жёстко наказаны».

После совещания стало известно, что Воронежский механический завод будет передан в управление научно-производственному объединению «Энергомаш».

Воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА, входит в интегрированную структуру АО «НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко») является одним из мировых лидеров в сфере создания жидкостных ракетных двигателей. Участник всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса. Предприятие осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) — проектирование, изготовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В числе разработок КБХА — двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»; кислородно-водородные двигатели разгонных блоков; кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей. КБХА сотрудничает в области ракетных двигателей с фирмами США, Франции, Германии, Италии.

Добавим, что в июле этого года стало известно о том, что заявление об уходе с поста исполнительного директора КБХА подал Алексей Камышев, который занимал должность с октября 2015 года.