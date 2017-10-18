Ярославль, 18 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля прокомментировали требования, согласно которым посетители, идущие на прием к мэру Владимиру Слепцову, обязаны сдавать личные вещи, телефоны, гаджеты и компьютеры перед тем, как попасть в кабинет к градоначальнику. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru К ярославскому мэру с вещами нельзя

Как мы уже сообщали, требование сдать личные вещи удивило представителей организации многодетных семей. Причем, как выяснилось, это касается не только посетителей, записавшихся на прием, но и сотрудников мэрии, депутатов муниципалитета.

Опрошенные ИА REGNUM юристы сошлись во мнении, что производить добровольный «обыск» со стороны сотрудников приемной главы города незаконно. Даже если в мэрии есть свой внутренний регламент, он не может касаться не работающих в городской администрации.

Пресс-секретарь мэра Ярославля Оксана Камбович передала слова Владимира Слепцова: он подтвердил требования оставлять личные вещи и электронные устройства в приемной — так якобы предписывает тот самый внутренний регламент. При этом назвать точную цитату, номер пункта о личном досмотре, категории досматриваемых посетителей пресс-секретарь мэра отказалась.

Мы позвонили в мэрии соседних регионов, чтобы сравнить ярославский опыт с ними.

«Да, у нас гаджеты, сумочки тоже оставляют перед приемом мэра. Но это по желанию. Главное — отключить телефон, чтобы он не звонил во время встречи с руководителем города», — сказала корреспонденту ИА REGNUM специалист первой приемной администрации города Костромы Елена Смирнова.

«У нас на встречу с мэром города люди проходят со своими телефонами, компьютерами, портфелями. Емкости для документов мы не изымаем. Мы не боимся за безопасности главы. Рядом с кабинетом у нас пост охраны и все посетители проходят на прием через него», — сказала ведущий специалист управления делами администрации Вологды Елена Грушина.

«У нас нигде не прописано, что надо оставлять свои вещи в приемной, но это традиции нашей культуры. Все, включая гаджеты и портфели, оставляется в приемной», — сказала корреспонденту ИА REGNUM ведущий специалист управления делами администрации Владимира Елена Смирнова.

Кстати, такое требование по поводу вещей есть не только у градоначальника Ярославля, но и у некоторых руководителей федеральных силовых структур в регионе. Например, главный судебный пристав Ярославской области тоже просит журналистов оставить сумки в приемной.