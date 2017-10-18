Москва, 18 октября, 2017, 16:19 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, обязывающий Центробанк РФ перечислять долю прибыли «Сбербанка» в федеральный бюджет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Ketrin.sv Сбербанк России

Законопроект направлен на мобилизацию доходов федерального бюджета. В частности, он подразумевает, что Центробанк в 2018 году должен будет перечислить в федеральный бюджет доходы, которые он получает от участия в капитале «Сбербанка» за 2017 год. Согласно действующим сегодня нормам, с 1 января 2016 года ЦБ после утверждения финансовой отчетности обязан перечислять в федеральный бюджет 75% прибыли, полученной по итогам года после уплаты налогов и сборов.

Как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов Владимир Колычев, аналогичная норма действует в 2017 году.

«При перечислении прибыли Центробанка в бюджет в 2019 году, та цифра, которую Сбербанк отправит в бюджет по итогам 2017 года, будет учтена», — заявил в ходе пленарного заседания глава профильного комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Соответственно, по его словам, поступления в госсмету от ЦБ в 2019 году будут уменьшены.

«Сумма, которая должна поступить в бюджет РФ в следующем году до 1 августа составляет предварительно 163 млрд рублей», — отметил Аксаков.