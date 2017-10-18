Чайковский, Пермский край, 18 октября, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Суд признал вину 57-летнего представителя управляющей компании города Чайковский, который запер в подвале жилого дома шесть человек за отказ в получении услуг компании, сообщили 18 октября в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что жильцы одного из домов города Чайковский Пермского края решили организовать товарищество собственников жилья (ТСЖ) и отказаться от услуг управляющей компании.

В марте 2017 года жильцы дома и их знакомые — две женщины и четыре мужчины спустились в подвал многоквартирного дома для проверки приборов учета. В момент осмотра счетчиков, представитель управляющей компании запер жильцов дома в подвале, тем самым незаконно лишив их свободы. Мужчина своими действиями выразил недовольство в законном решении жильцов сменить форму управления домом.

Суд приговорил виновного к одному году исправительных работ с ежемесячным удержанием дохода в размере 10% в пользу государства.