Москва, 18 октября, 2017, 16:11 — ИА Регнум. Правительственный закон, обязывающий организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 уплачивать страховые взносы за иностранных работников, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

Документ предлагает отменить льготы при обложении страховыми взносами за иностранных граждан и лиц без гражданства, которые работают в сфере организации и проведения ЧМ-2018 по футболу. При этом нововведение не коснется тех граждан, которые заключили трудовой договор напрямую с Международной федерацией футбольных ассоциаций (FIFA).

Таким образом, если иностранные граждане или лица без гражданства заключили трудовой договор с дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом «Россия-2018» и его дочерним структурами, то страховые взносы на работников должны уплачиваться в полном объеме.