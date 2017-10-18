Киев сжигает последние мосты с Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 18 октября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Новый выпад в сторону Москвы: Украина расторгла очередное соглашение с РФ;
- Импорт томатов: когда в Россию вернутся помидоры из Турции;
- Будет ли перемирие: в Минске проходят встречи по урегулированию ситуации в Донбассе;
- Ротация губернаторов: Кремль будет жестче контролировать ситуацию в регионах;
- Соединить берега: на российско-азербайджанской границе заложен мост через реку Самур.