Чебоксары, 18 октября, 2017, 15:56 — ИА Регнум. После публикации данных Росстата о просроченных долгах по зарплате в Поволжье, где около половины задолженности приходится на богатую Самарскую область и дотационную Чувашию, в последней собрали координационное совещание под председательством главного федерального инспектора Геннадия Федорова. Выяснилось, что в Чувашии задолженность по выплате заработной плате достигла 131 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

На координационном совещании с руководителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти была рассмотрена ситуация с задолженностью по оплате труда на предприятиях реального сектора экономики. По информации полпредства на 10 октября, долги по зарплате в 21 организации Чувашии составляют 131,4 млн рублей перед 4745 работникам.

«Основная часть задолженности по заработной плате в республике — 123,5 млн рублей (или 94%) — приходится на организации города Чебоксары. Наиболее проблемными организациями в части несвоевременной выплаты заработной платы на сегодня являются экономически-активные организации ООО «СУОР», ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии и организации-банкроты ОАО «Чувашавтодор» и ООО «Чебоксарская типография № 1», — говорят в полпредстве.

Напомним, ранее республиканские власти констатировали, что на долю «Чувашавтодора» приходится более половины всех долгов по зарплате. Спецтехника предприятия выставляется на торги. В ходе процедуры банкротства предприятия отмечалось, что долги перед кредиторами составляют почти 930 млн рублей, а временный управляющий обращал внимание на «признаки преднамеренного банкротства». Бывшее руководство «Чувашавтодора» осуждено. Ситуация с невыплатой зарплаты на ГУП «Чувашавтотранс» вызвала федеральный резонанс: работники предприятия митинговали и объявляли забастовку, к решению вопроса подключился глава Минтруда Максим Топилин, вопрос поднимали в Госдуме. Весной долги превышали 60 млн рублей, в августе их снизили до 9,9 млн за счёт получения коммерческого кредиты на покрытие долгов. В минтрансе заявляли, что на предприятии идёт сокращение штата: отмечается, что к 1 сентября численность работников составила 750 человек (было 870), всего за четыре месяца число сотрудников сократилось на 300 человек.

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Всего с начала 2017 года в республике выявлена задолженность по заработной плате в 22 организациях на сумму 283,7 млн рублей почти 8 тыс. граждан. За нарушения законодательства об оплате труда оштрафованы 537 должностных и юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели на общую сумму 10,4 млн рублей. Кроме того, возбуждено пять уголовных дел в отношении недобросовестных работодателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 1 октября долги по заработной плате составили 217,3 млн рублей. Вся сумма задолженности образовалась из-за отсутствия собственных средств. Наибольший размер зарплатных долгов сложился в двух регионах, на долю которых приходится около половины всех долгов в округе: Самарской области (44,6 млн рублей) и Чувашии (40,7 млн рублей). По сравнению с данными на 1 сентября зарплатные долги в ПФО выросли на 18,3%. Нарастили задолженность шесть регионов, антилидерами стали Пермский край (рост в 3,4 раза) и Чувашия (рост на 69,1%).