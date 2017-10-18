Киев, 18 октября, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Рамочную программу партнерства между правительством Украины и ООН на 2018−2022 годы подписал Киев, сообщает 18 октября пресс-служба кабинета министров Украины.

ООН

Согласно сообщению, от Украины документ подписал первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив. На реализацию программы взаимодействия с ООН будет выделено $675,579 млн в течение пяти лет.

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Программа партнерства подразумевает помощь Украине от ООН по следующим направлениям: рост экономики, улучшение окружающей среды, обеспечение занятости населения; равный доступ к «качественным и инклюзивным» услугам и социальная защита; демократическое управление, верховенство права, общественное участие; безопасность граждан, социальное единство.

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Напомним, ранее в Киеве одобрили законопроект, который утверждает одним из главных приоритетов Украины во внешней политике интеграцию страны в структуры НАТО. Также Украину выбрали членом Совета ООН по правам человек на 2018−2020 годы. Киев заявил, что будет использовать Совет ООН как площадку для давления на Россию.