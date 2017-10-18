Киев, 18 октября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. В Киеве по состоянию на 14:00 18 октября под стенами Рады продолжается митинг сторонников бывшего губернатора Одесской области, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили. Интенсивность акции пошла на спад. Если вчера в митинге принимало участие более 2 тыс человек, то сегодня — около 500. Участники акции развернули флаги Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Национального корпуса», партии «Самопомощь» и ВО «Свобода».

Цитата из к/ф «Властелин колец: Две крепости». реж Питер Джексон. 2002. США, Новая Зеландия Под стенами города

Как отметил в эфире телеканала «112 Украина» пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало, в настоящее время нарушений правопорядка не зафиксировано. Ни один человек не вызвал у полицейских подозрения при осмотре на металлоискателях. По его словам, поток людей под Радой значительный, статистику вести сложно. За порядком в правительственном квартале следит около 3 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В свою очередь, 18 октября Саакашвили сообщает, что федеральные СМИ России выступили в поддержку президента Украины Петра Порошенко.

«Вчера на российском «Первом канале» отчаянно защищали Порошенко. Там откровенно говорят, что: «Для нас свержение Порошенко — это плохо» и «Порошенко человек гибкий, возможно, завтра он одумается и примет Минские соглашения», — пишет Саакашвили в Facebook.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что страна нуждается в глубоких и качественных изменениях во многих сферах.

Премьер поддержал требование митингующих создать антикоррупционный суд.

«Нам нужно завершить формирование институтов по борьбе с коррупцией созданием антикоррупционного суда. Это является абсолютно важным и правильным решением. Нам нужно ограничить неприкосновенность народных депутатов Украины. Но нам нужно собирать голоса, чтобы эти решения были приняты. И очень важно, чтобы они были приняты как можно быстрее. Но вместе с тем нам нужно делать другие изменения — реформы образования, здравоохранения, пенсионную реформу, развивать национальную экономику. Это решения, которые не даются абсолютно легко», — сказал Гройсман.

По его словам, под Радой собрались люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию на Украине.

«С другой стороны, пришли и те, кто ничего не собирается вообще делать. Они пытаются под красивыми лозунгами прикрыть свою жажду власти и борьбу за власть, а с другой стороны, что есть худшее, пытаются этими лозунгами дестабилизировать ситуацию в стране и ослаблять Украину в такое чрезвычайно трудное для нас время», — добавил Гройсман.

События в Киеве не остались незамеченными в России.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт», — заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, пока рано говорить о том, как повлияет нынешняя ситуация на Украине на реализацию Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе.

В то же время пресс-служба министерства финансов Украины информирует о намерении нового помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарона Митчелла в ближайшее время посетить Украину.

Ранее, 16 октября, в Вашингтоне Митчелл встретился с министром финансов Украины Александром Данилюком и украинским послом в США Валерием Чалым. В министерстве отметили, что стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и процесс преобразований на Украине.

«Митчелл отметил прогресс, которого нашему государстве удалось достичь во внедрении структурных реформ. Он также отметил необходимость создания Антикоррупционного суда и добавил, что Украина остается приоритетом во внешней политике США», — заявили в министерстве.

Напомним, 17—18 октября в Киеве под стенами Верховной рады проходит митинг соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух новых сил» Саакашвили и ряда других оппозиционных сил. Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

В ходе митинга несколько раз возникали драки, в результате которых пострадало четыре человека. Среди них — один полицейский, участник «АТО». Несмотря на вчерашние столкновения, правоохранители никого не задерживали. Однако в настоящее время по фактам происшествий начаты 3 уголовных производства по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ст. 186 (Грабеж) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.