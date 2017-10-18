Тбилиси, 18 октября, 2017, 15:58 — ИА Регнум. В Конституцию Грузии, недавно «удостоенную» очередных изменений, внесут очередные поправки. Об этом заявил журналистам спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе. Он назвал и предполагаемую дату утверждения таких поправок — март 2018 года.

Vestikavkaza.ru Конституция Грузии

В новом законопроекте будут отражены в основном те рекомендации, которые высказала в отношении основного закона Грузии Венецианская комиссия Совета Европы.

Очередные изменения будут инициированы после того, как будет подписан и вступит в силу уже принятый парламентом проект конституционных изменений.

«После того, как документ будет подписан и опубликован, мы сможем инициировать новые изменения в Конституцию. В новом законопроекте будут отражены только те рекомендации, которые нам дала Венецианская комиссия. Это рекомендация отмены запрета на формирование избирательных блоков, отмены бонусной системы. Мы пересмотрим статью о свободе вероисповедания, свободе собраний и объединений. Также будет пересмотрена статья о полномочиях Конституционного суда в отношении выборов», — заявил Ираклий Кобахидзе.

По информации спикера, парламентское большинство намерено до конца текущего года утвердить новый проект поправок в Конституцию в первом и втором чтении, а окончательно принять его уже в марте 2018 года.

Напомним, что 13 октября парламент Грузии на внеочередном пленарном заседании преодолел вето президента и окончательно утвердил проект изменений в Конституцию Грузии и конституционный закон «Об Аджарской автономной республике». В случае отказа президента от подписания законопроекта его подпишет председатель парламента, после чего измененная Конституция Грузии будет опубликована в законодательном вестнике и вступит в силу.

Работа над проектом изменений в Конституцию Грузии с самого начала была предметом острых споров между его авторами и остальным политическим спектром. В числе оппонентов правящей партии «Грузинская мечта» были не только представители парламентской и непарламентской оппозиции, но и администрация президента и большая часть неправительственных организаций. Авторов законопроекта критиковали за отмену прямых выборов президента, урезание его полномочий, отсрочку перехода от смешанной пропорционально-мажоритарной к пропорциональной системе выборов парламента, несправедливый, по оценке оппонентов, принцип распределения нераспределенных мандатов и ряд других положений.

Правящая партия и ее лидеры обещали, что в работе над конституционным законопроектом обязательно учтут все замечания и рекомендации Венецианской комиссии. Соответствующий оценочный документ в окончательном виде комиссия приняла 6 октября, но его положения отражения в конституционном законопроекте не нашли, и 13 октября он был утвержден парламентом в первоначальном варианте. Как объяснили председатель парламента и лидеры большинства, достичь с президентом Грузии соглашения по вопросу вето не удалось, президент не учел просьбу правящей партии применить вето только к двум согласованным статьям конституционных изменений, поэтому вето президента будет отклонено, а законопроект будет утвержден в его первоначальной редакции.

Уже после преодоления вето президента в адрес Грузии посыпались неоднозначные и неодобрительные оценки со стороны главных международных партнеров. Сожаление по поводу отсутствия консенсуса в вопросе конституционных изменений выразили США и ЕС. На отсутствие консенсуса в этом вопросе неоднократно указывала властям Грузии и Венецианская комиссия.

Так как рекомендации Венецианской комиссии в утвержденном парламентом 13 октября документе учтены не были, лидеры парламентского большинства приняли решение о внесении в основной закон страны очередных изменений.

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