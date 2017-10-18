Вашингтон, 18 октября, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Бывший глава ФБР Джеймс Коми подготовил письмо в защиту Хиллари Клинтон, когда та занимала должность госсекретаря США, заявил 18 октября президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В серии сообщений он указал, что ФБР пыталось оправдать «кривляку» Клинтон, задолго до того, как расследование было завершено.

«Многие не были допрошены, в том числе сама Клинтон. Коми под присягой заявил, что он не совершал этого, — очевидная договорённость? Где же Минюст?», — написал Трамп.

В продолжение публикаций американский президент сообщил, что Коми лгал, устраивал утечки, а в результате полностью встал на защиту Клинтон. «Он — лучшее, что случилось в её жизни!» — заключил президент США в конце своего повествования.

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Между тем бывшая соперница Трампа продолжает раздавать интервью изданиям и обвинять Россию во вмешательстве в американские выборы. 15 октября, будучи с визитом в Лондоне, она заявила, что «вмешательство России в президентские выборы 2016 года» является эквивалентом «кибер 9/11» и что США должны следить за президентом России Владимиром Путиным, потому что тот хочет дестабилизировать демократические государства в Европе и США и ослабить НАТО и Евросоюз.