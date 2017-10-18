Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Алкомаркеты «РосАл 24» в Санкт-Петербурге изменили режим работы после гнева, который обрушил на торговцев алкоголем губернатор Георгий Полтавченко, потребовавший от подчиненных искоренить полузаконный формат продажи алкоголя под видом барной продукции.

Эдуард Мане. Бар в Фоли-Бержер. Этюд. 1882

Жители Петербурга обратили внимание, что, как и положено по закону, в ночное время на входе в торговые залы алкомаркетов «РосАл 24» появляется заградительная цепочка и табличка о том, что магазин работает с 11 до 22 часов. После 10 часов вечера продолжает работать только «барная» часть заведения, что разрешено законом, при этом продукция из алкогольного магазина оказывается недоступна.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании городского правительства 10 октября Георгий Полтавченко потребовал от комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга решить вопрос о ночных магазинах, где продают алкоголь после 22.00 под видом барной продукции. Глава комитета Эльгиз Качаев тогда сообщил, что бороться с подобной практикой не позволяет действующее законодательство. «Липовые лицензии раздавать федеральное законодательство вас не ограничивает, а отзывать их — ограничивает», — возмутился в ответ градоначальник.

Сегодня, 17 октября, стало известно, что ситуация изменилась по инициативе самих торговцев.

«Никакого отношения комитет к этому не имеет, мы им никаких вводных не давали. Это их личная инициатива», — так корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали решение «РосАл24» в пресс-службе комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга.

При этом в самой компании от комментариев по этому поводу отказались.

Сеть «РосАл 24» представлена в Петербурге порядка 30 магазинами. По данным Смольного, всего в городе работает порядка 100 торговых точек в формате магазина-бара.

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Отметим, что возможность приобрести разнообразные алкогольные напитки в ночное время по доступной цене периодически собирала у некоторых торговых точек немаленькие и шумные очереди, что вызывало недовольства многих петербуржцев.

«С недавних пор и у нас на первом этаже появился «РосАл 24» (Пулковское ш. 20 корп 3). Теперь каждую ночь дикие вопли обезумевшей алкашни до самого утра. Хочу пожаловаться, подскажите куда. Ведь это ещё и нарушение запрета на продажу алкоголя после 22 часов», — подобными сообщениями о деятельности этих алкомаркетов пестрели соцсети.

Люди на протяжении двух лет пытались всевозможными способами ограничить такую торговлю, писали во все инстанции, уповая на законодательство. Как оказалось, для решения проблемы было достаточно личного внимания губернатора.