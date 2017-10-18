Москва, 18 октября, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху итоги референдума в Курдском районе Ирака и вопросы урегулирования ситуации в Сирии, заявили 18 октября в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Биньямин Нетаньяху

Телефонный разговор глав государств состоялся по инициативе израильской стороны.

В ходе переговоров был также затронут вопрос российско-израильских договоренностей, достигнутых в Сочи 23 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа 2017 года в Сочи состоялась «внезапная» встреча Биньямина Нетаньяху и Владимира Путина.

Позднее 26 августа в эфире 20-го израильского телеканала премьер-министр сказал, что в ходе переговоров в Сочи были затронуты вопросы безопасности на северной границе Израиля. Нетаньяху объяснил внезапность встречи резким изменением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высокой вероятностью победы над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.