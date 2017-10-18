Волгоград, 18 октября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Жители Волгограда, которые участвовали в обороне города в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, просят приравнять их к «Жителям блокадного Ленинграда» и присвоить им федеральный статус «Жители осажденного Сталинграда». Несмотря на то, что война давно закончилась, битва за «восстановление справедливости» продолжается, причём ведётся уже четверть века.

Жители Сталинграда возвращаются к своим очагам

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«С 1991 года мы пытаемся добиться того, чтобы в федеральный закон о ветеранах внесли всего-навсего три слова: «жители осажденного Сталинграда», — цитирует V1.ru слова председателя волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Геннадия Дубоносова.

Как отметил Дубоносов, обращения в различные ведомства и инстанции успеха до сих пор не принесли. Все эти 25 лет активисты слышали «лишь одни обещания» и отписки.

В надежде остановить многолетний чиновничий беспредел по отношению к ветеранам — участникам обороны Сталинграда председатель президиума волгоградской общественной организации «Дети Сталинграда» Геннадий Дубоносов накануне, 17 октября, направил обращение президенту России, в котором отметил, что чиновники администрации президента с 2011 года отвечают отписками на требования членов организации, а обращения на «прямую линию» до Путина не доводятся.

«На наше последнее обращение к вам от 28 августа 2017 года мы получили, как и на предыдущие, оскорбительно издевательские отписки безответственных чиновников», — отмечается в письме главе российского государства.

По словам Геннадия Дубоносова, введение статуса «Житель осажденного Сталинграда» даст возможность получить удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, пишет «Кавказский узел».

"Этот вопрос был включен в повестку оргкомитета 70-летия Сталинградской победы под руководством Дмитрия Рогозина в 2013 году. Протокольно было зафиксировано и поручено рассмотреть этот вопрос руководству Волгоградской области. Но это решение не выполнено», — посетовал Геннадий Дубоносов.

Добавим, что этот вопрос поднимался неоднократно. Так, в сентябре 2006 года тогдашний глава администрации Волгоградской области Николай Максюта направил обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с предложением оказать дополнительную социальную поддержку ветеранам Великой Отечественной войны. В частности, речь шла о том, чтобы установить для «Детей Сталинграда» такие же льготы, как и для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В феврале 2011 года в Госдуме на голосование выносились сразу два законопроекта, предлагавших приравнять «Детей Сталинграда» по льготам к категории «Жители блокадного Ленинграда». Это давало бы пожилым людям право на ежемесячное пособие, льготы по ЖКХ, отоплению, а также ряд других. Однако оба не прошли, получив отрицательное заключение правительства РФ. Главная претензия — они нарушают право граждан, проживавших в детстве на территории других регионов, где шли боевые действия, сообщает ИА «СоцИнформБюро». Другими словами, дети в других областях страдали не меньше сталинградских, а значит, и они могут потребовать таких же прав, к чему бюджет пока не готов.

Уже в октябре 2015 года проект изменений в федеральный закон «О ветеранах», предлагающий отнести несовершеннолетних жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны, обсуждался в Элисте на заседании комитета по социальной политике, науке, культуре и образованию Южно-российской парламентской ассоциации. При этом детей военного Сталинграда планировалось наделить правом на социальную поддержку, аналогичную той, которая оказывается по федеральному закону «О ветеранах» жителям блокадного Ленинграда.

Как отмечалось, документ был подготовлен по наказам граждан, находившихся в несовершеннолетнем возрасте в осажденном Сталинграде в период боевых действий с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. По замыслу разработчиков, законопроект призван установить правовые гарантии социальной защиты детей военного Сталинграда.

«Несправедливо, что сегодня большинство бывших несовершеннолетних жителей осажденного Сталинграда, кроме трудовых или социальных пенсий и скромных выплат из областного бюджета, не имеют иных источников существования», — отмечала тогда председатель комитета Волгоградской областной думы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина.

Она напомнила, что дети Сталинграда, долгое время находившиеся на «передовой», как могли, защищали свой город вместе с непосредственными участниками боев, проявляли стойкость и мужество.

Как поясняла Бухтина, «принятие законопроекта важно не только с правовой точки зрения»

«Он станет проявлением элементарного уважения к тем, кто сопричастен беспримерному подвигу советских солдат на улицах и у стен Сталинграда, кто ведёт активную общественную деятельность по сохранению исторической памяти о Сталинградской битве, патриотическому воспитанию подрастающего поколения», — отмечала депутат.

Однако дальше разговоров и обсуждений дело пока не идёт.

Добавим, что в начале 2015 года в Волгоградской области проживало 8293 человека, подтвердивших своё нахождение в несовершеннолетнем возрасте на охваченной боевыми действиями территории Сталинграда. При этом дети военного Сталинграда, которые живут за пределами Волгоградской области, прав на аналогичные ежемесячные денежные выплаты и льготы не имеют.