Минск, 18 октября, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Белоруссия планирует за счет связей с Испанией выйти на новые рынки Латинской Америки. Об этом 18 октября заявил журналистам заместитель министра иностранных дел республики Олег Кравченко по итогам первого заседания совместной межправительственной белорусско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству.

Ветряные мельницы

Стороны договорились помогать друг другу для выхода на рынки третьих стран. Так, за счет Испании Белоруссия хочет выйти на латиноамериканские рынки, а испанская сторона благодаря восточноевропейскому партнёру намерена начать работу на рынке Евразийского экономического союза, сказал Кравченко. В свою очередь, белорусский посол во Франции и по совместительству в Испании Павел Латушко заявил, что переговоры по этому поводу начнутся в ближайшее время.

В целом в ходе переговоров Белоруссия и Испания договорились развивать сотрудничество по таким направлениям, как модернизация промышленного потенциала, энергоэффективность и энергосбережение, инфраструктура и проекты государственно-частного партнерства, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Это приоритетные направления для развития белорусско-испанского сотрудничества.

Латушко отметил еще, что одной из главных областей сотрудничества, которую две страны будут активно развивать, является туризм. Стороны подписали соглашение по данному направлению. Также с этой целью в январе 2018 года в Мадриде откроют белорусский павильон на одной из крупнейших туристических выставок в Европе.

Напомним, согласно данным МИДа Белоруссии, сегодня республика поддерживает дипломатические связи с 31 из 33 государств Латинской Америки. В белорусском внешнеполитическом ведомства ранее отмечали, что важным фактором сближения позиций Белоруссии и латиноамериканских стран на международной арене является осознанная необходимость создания многополярного мира. Например, стороны имеют схожие позиции по вопросам места и роли ООН, а также принципам ее реформирования.

Активнее всего в Латинской Америки Белоруссия сотрудничает с Венесуэлой. В частности, в этой стране были открыты представительства РУП ПО «Белоруснефть», ОАО «Белгорхимпром», ЗАО «Белзарубежстрой», совместные предприятия по добыче нефти «Петролера БелоВенесолана», проведены сейсморазведочные работы «Сисмика БелоВенесолана», газификация «Венесуэлагазстрой», «МАЗВен С.А.» и «ВенеМинск Тракторес С.А.». Работают предприятия по сборке автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ.

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Кроме того, расширение связей в Латинской Америки для Белоруссии — это еще одна попытка диверсифицировать свой экспорт, выйти на новые рынки и продвигать свою продукцию: «МТЗ», «БелАЗ», «МАЗ», «Гомсельмаш», «Белшина», «Нафтан» завода «Полимир» и других предприятий-экспортеров. Диверсификация экспортных рынков в случае с Минском обусловлена тем, что многие белорусские политики считают и прямо заявляют, что Белоруссия должна снизить долю России как основного импортера продукции РБ и выходить на новые рынки.

Напомним также, что в 2016 году Белоруссию с официальным визитом посетила председатель Национальной ассамблеи Республики Эквадор Габриэль Риваденейра. Событие было с пафосом преподнесено в белорусских СМИ, было заявлено, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться с новой силой. Однако пока похвастаться нечем. На старте сотрудничества в 2012 году взаимный товарооборот составил $16 млн при отрицательном для Белоруссии сальдо в $5,6 млн, в 2013 году эти показатели были равны $25 млн при отрицательном сальдо в $14 млн, в 2014 году — $31,3 при минусе в $10 млн. В 2015 году товарооборот вырос почти в 2,5 раза — до $74,2 млн, однако тогда белорусский экспорт сократился на две трети, что в результате привело к отрицательному сальдо более $67 млн.