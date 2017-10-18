Москва, 18 октября, 2017, 15:01 — ИА Регнум. Российские учёные разработали способ уборки космического мусора с орбиты. Об этом 18 октября сообщается на сайте Научно-производсвтенного объединения (НПО) имени Лавочкина.

Pxhere.com Пробоина от попадания космического мусора

Специалисты НПО и Московского авиационного института предложили оснащать малые космические аппараты специальными блоками с надувными баллонами или разворачивающимися парусами. Такая схема рассчитана на то, что спутники будут лучше тормозить в атмосфере и быстрее сходить с орбиты, когда у них подойдёт к концу срок службы.

Инженеры намерены оснастить наноспутники формата CubeSat блоком, содержащим баллон из металлизированной пленки, который способен надуваться газом на орбите. Это может происходить по команде с Земли или после истечения определённого времени.

Другим вариантом является установка аэротормозного устройства, которое представляет собой конус из металлизированной пленки, который разворачивается с помощью пружины.

«Разработчики прогнозируют коммерческую привлекательность данных устройств. По их оценкам, стоимость оснащения CubeSat системой аэродинамического торможения не превысит 3−5 тыс. долларов США», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что использование такого средства торможения позволит сократить время спуска с орбиты спутника массой 3−5 кг с двух лет до 10 суток.

Такие меры вызваны необходимостью избежать того, что плотность космического мусора достигнет критических значений, в результате чего могут быть разрушены все космические аппараты.

На орбиту было выведено более 750 космических аппаратов с 2000 по 2017 год. Из них около 250 — в 2017 году.