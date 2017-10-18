Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Частный трамвай «Чижик» в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга повезет первых пассажиров по маршруту №8 от Ладожского вокзала до Хасанской улицы до конца 2017 года. Об этом журналистам сообщил 18 октября руководитель департамента ООО «ЛСР-Строй» Олег Лобзев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Салон трамвая «Чижик»

Заметим, ранее Смольный неоднократно заявлял, что запуск трамвая состоится в августе, затем сроки были сдвинуты на ноябрь текущего года. По словам Лобзева, формально в ноябре будет возможна тестовая эксплуатация. Впрочем, он признал возможное максимальное смещение сроков пуска трамвая с пассажирами вплоть до двух месяцев.

Концессионное соглашение между городом и «Транспортной концессионной компанией» (ТКК), генподрядчиком которой является «ЛСР-Строй», было подписано 31 мая 2016 года. Согласно документу, запуск первого этапа проекта должен состояться не позднее, чем через 17 месяцев после подписания. Путем нехитрых арифметических вычислений получается, что этот срок истекает 30 октября — 1 ноября 2017 года. Однако, по мнению «ЛСР-Строй», «запуск первого этапа проекта» и «запуск трамвая с пассажирами» — это два разных понятия.

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Пресс-служба «Группы ЛСР» Кабина водителя трамвая «Чижик»

Сейчас на участке на проспекте Косыгина монтируют верхнюю конструкцию путей. По словам Лобзева, в ноябре завершатся строительные работы, тогда и появится техническая возможность пуска трамвая в тестовом режиме. ТКК затем потребуется время, чтобы обкатать пути, так как сами трамвайные составы уже проверены и сертифицированы.

«Но здесь очень много вещей, которые могут повлиять», — заметил Лобзев. На данный момент, по его словам, подрядчик находится «в графике».

Напомним, в августе вице-губернатор Игорь Албин заявлял о полугодовом отставании по срокам, затем глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк констатировала уже двухмесячное отставание. Она также пригрозила концессионеру штрафом в размере 13 млн рублей.

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Директор ТКК Сергей Окутин заявил журналистам, что не видит объективных причин для штрафов, к тому же, подчеркнул он, до истечения срока — 1 ноября — об этом вообще рано говорить, а Смольный в свою очередь тоже выполнил не все обязательства перед подрядчиком.

Окутин напомнил, что у компании были серьезные причины для задержки работ. Так, долгое время ТКК не могла получить разрешение на строительство, а один из самых сложных участков на проспекте Косыгина был передан им лишь в середине сентября.

Олег Лобзев также заявил, что подрядчик столкнулся с множеством трудностей: необходимостью перепроектирования, задержкой формирования земельных участков и передачей их концессионеру, изменением верхнего строения путей.

Напомним, проектное решение новых трамвайных путей было изменено уже «на переправе». Изначально стоимость проекта в 6,9 млрд рублей формировалась с учетом укладки трамвайных путей по современным технологиям. Собирались взять специальные рельсы австрийского производства и монолитную фибро-бетонную конструкцию, обеспечивающую срок службы более 50 лет и почти бесшумный ход.

Но в итоге было решено применить самую дешевую рельсо-шпальную конструкцию, знакомую петербуржцам: она аналогична той, которую только что разобрали по заказу ГУП «Горэлектротранс» в Красногвардейском районе.

Таким образом, прежнее трамвайное полотно демонтировали, чтобы сразу смонтировать такое же полотно. Смольный заявил, что концессионер за счет таких изменений сэкономил 1,1 млрд рублей, которые, по мнению комитета по инвестициям, должны вернуться в бюджет Петербурга. Губернатор Георгий Полтавченко в своем ответе на депутатский запрос заявил, что изменения конструкции путей не были согласованы в комитете по инвестициям, Смольный пересчитает затраты и потребует от концессионеров вернуть сэкономленные деньги.

Но «ЛСР-Строй» описывает ситуацию иначе. Во-первых, решение о замене дорогой и современной технологии на дешевую и устаревшую приняли не они. «Мы меняли конструкцию верхнего строения пути по рекомендации комитета по транспорту. Это не наше решение, это результат технического совета, который был проведен в июле. С июля мы перепроектировали участки, заново разработали документацию, набрали пул поставщиков по материалам, достаточно оперативно это было сделано», — рассказал Олег Лобзев.

Кроме того, он не согласен и с предполагаемой экономией, тем более в размере 1,1 млрд рублей, и попросил переадресовать подобные вопросы в Смольный. «Прямой экономии в этом случае нет, потому как есть элемент благоустройства. Мы на некоторых участках не оставим открытую решетку, а будем ее закрывать плиткой, это сопоставимо по общей стоимости. Я бы не говорил о серьезной экономии», — заявил Лобзев.

Стоит отметить, что, согласно концессионному соглашению, городской бюджет финансирует лишь часть проекта. Хотя соотношение вложений города и инвестора не раскрывают ни чиновники, ни концессионер, следует предположить, что при любой образовавшейся экономии город вправе рассчитывать лишь на часть средств сообразно проценту своих вложений.

Не раскрывает концессионер и сумму минимального годового дохода, который ему необходимо получать, чтобы городскому бюджету не пришлось компенсировать частной компании «недополученную прибыль», как это происходит в случае с ЗСД от недостаточного автомобильного потока. Компания будет эксплуатировать трамвай в течение 30 лет.

«Это простой механизм, который компенсирует сумму за вычетом полученной выручки. Трамвай мы специально делали особенным, чтобы минимизировать нагрузку на бюджет и участие города в этом проекте. В этом и отличие нашего трамвая от любого другого: он, по сути, представляет из себя структуру легкого метро. У него две головы, двери со всех сторон. Это позволяет обеспечить максимальную пассажироперевозку. Я рассчитываю, что этот проект создаст хороший импульс для развития самого района», — объяснил Сергей Окутин.

Впрочем, конечная стоимость трамвая на данный момент тоже хранится в тайне. Прототипом «Чижика» стал трамвай «Метелица», который швейцарская компания Stadler поставляла в Белоруссию. При этом «Чижик» на сегодня оснащен более современными технологиями.

Пресс-служба «Группы ЛСР» Трамвай «Чижик»

Это самый длинный (33 метра) среди стран СНГ трехсекционный низкопольный трамвайный состав, у него есть две кабины управления, система кондиционирования салона и кабины машиниста, подсчета пассажиров, видеонаблюдения и информирования. Трамвай оснащен пятью двустворчатыми дверьми по обе стороны, он вмещает 376 человек и обещает тихий ход. В салоне предусмотрены две площадки для детских колясок и инвалидных кресел. Кондукторов в трамваях не будет, вместо этого у станции метро «Ладожская», куда стремятся 90% пассажиров района, установят турникеты. Остальных «зайцев» будут ловить контролеры.

Предполагается, что на линии выйдут 9 трамваев до конца декабря. Всего на трех маршрутах длиной 14 км в Красногвардейском районе будут курсировать 23 таких трамвая к концу 2018 года. Это должно обеспечить достаточный резерв, чтобы перевозить чуть больше пассажиров, чем изначально планировали в ТКК, с прицелом на дальнейшую застройку и развитие района.

Сергей Окутин называет проделанную работу своеобразным «ренессансом» трамвайного движения в Петербурге, где последнее новое трамвайное депо было возведено еще в начале 1980-х. Однако он признает, что компания не расслабляется и находится «в напряжении» в связи с возникшими трудностями. «Я как человек, который отвечает за проект, не вижу, что «всё хорошо», потому что мы создаем дискомфорт конечным потребителям, людям, которые будут ездить на этом трамвае», — сказал Окутин.

Заметим, ранее депутат Заксобрания Максим Резник заявил, что намерен подать в суд на губернатора Георгия Полтавченко, который отказался раскрыть детали концессионного соглашения по «частному трамваю».

Как сообщало ИА REGNUM, скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении микрорайона Ржевка-Пороховые. Стоимость проезда на таком трамвае будет не выше общегородского тарифа. Концессионер в лице ООО «ТКК» на 60% принадлежит ИК «Лидер», на 20% — Группе «ЛСР», куда входит и «ЛСР-Строй», на 10% — ОАО «Главная дорога», еще на 10% — ООО «Новое качество дорог». Весь проект должен быть реализован за 2,5 года.