Дейр-эз-Зор, Сирия, 18 октября, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Генерал Иссам Захреддин, руководивший операцией сирийских вооруженных сил в провинции Дейр-эз-Зор, погиб при взрыве бомбы. Об этом 18 октября сообщает телеканал Al Mayadeen.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Инцидент произошел во время наступления сирийской армии, когда генерал командовал спецоперацией на острове Сакр на реке Евфрат. Его автомобиль подорвался на фугасе, заложенном возле дороги.

Генерал Захреддин стоял во главе элитных подразделений Республиканской гвардии, которые были направлены на восток страны для борьбы с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

104-я воздушно-десантная бригада под командованием Захреддина на протяжении нескольких лет удерживала Дейр эз-Зор во время атак боевиков. Генерал родился в селении Сувейда Тарба в провинции Эс-Сувейда, ему было 56 лет.

Напомним, ранее сирийские войска освободили от боевиков местность между городами Дейр-эз-Зор и Меядин. Теперь военные продвигаются к городу Бу-Кемаль, расположенному на западном берегу Евфрата у границы с Ираком.

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