Москва, 18 октября, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 19 октября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Так, курс евро снизился к рублю на 10,19 копейки и составил 67,35 рубля. Курс доллара США уменьшился на 6,71 копейки — до 57,27 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 19 октября, снизилась на 8,28 копейки, составив 61,81 рубля.