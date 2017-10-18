Сочи, Краснодарский край, 18 октября, 2017, 14:26 — ИА Регнум. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович предложила главе Российского государства Владимиру Путину посетить балканскую республику. Об этом 18 октября сообщает RT.

Modzzak Загреб. Хорватия

Грабар-Китарович пригласила Путина совершить официальный визит в Хорватию. Она отметила, что прежде российские лидеры не совершали подобных поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Сочи проходят переговоры главы Хорватии Колинды Грабар-Китарович и президента РФ Владимира Путина. Хорватский лидер прибыла в Россию с двухдневным официальным визитом.

Лидерам предстоит обсудить состояние и перспективы развития российско-хорватского сотрудничества, а также обменяться мнениями по ключевым международным вопросам. Также запланировано подписания ряда двусторонних документов.

19 октября Грабар-Китарович предстоит встретиться в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Стороны обсудят торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие двух стран, а также сотрудничество в сфере энергетики, промышленности, культуры.