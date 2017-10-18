Нижний Новгород, 18 октября, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Нижегородская область вошла в число неспокойных регионов с межэлитными проблемами, ситуация в которых представляет угрозу для предвыборной кампании президента. Об этом заявил политолог Андрей Колядин в ходе круглого стола «Обновление губернаторского корпуса: причины, критерии, механизм», который проходит 18 октября в ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Глеб Никитин, врио губернатора Нижегородской области

По его словам, это произошло потому, что «элиты, сражаясь с губернаторами, готовы нанести ущерб и президентской кампании, чтобы потом губернатора, не справившегося с задачей, уволили».

«В некоторых случаях они продолжают это делать. Элиты привыкли сражаться, они ведут себя соответствующим образом. Это происходит и в Нижнем Новгороде, где Глеб Никитин начинает жесткой рукой править власть в городе. И с Олегом Сорокиным, и с остальными представителями элит, которые были оппонентами прежнему губернатору, он пытается установить некоторую систему, в которой будет назначаться мэр», — отметил политолог.

При этом он уточнил, что представление кандидата в мэры произошло до того, как были выстроены все взаимоотношения.

«Не решен вопрос с законодательством, не изменен устав и всё остальное. И уже начитается битва, она заметна в СМИ. Вернее, она продолжается. И Никитин может оказаться в той же ситуации, что и Шанцев, который долгое время не мог решить эту проблему. В таких условиях, когда ты представляешь кого-то, в ответ на «нет» у тебя должно быть готовое решение. Если тут же входят два матроса Железняка, берут несогласного человека и уводят его куда-то — это решение вопроса. Либо нужно договариваться. Политика — это искусство компромиссов», — добавил Колядин.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин заявил о намерении внести на рассмотрения регионального Законодательного собрания законопроект, позволяющий вернуть в Нижний Новгород одноглавую модель управления.

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На сегодня в Нижнем Новгороде главой города является председатель городской думы, избираемый из числа депутатов. Глава администрации выбирается по конкурсу и работает на контрактной основе. Никитин предлагает модель, при которой один человек, избираемый по конкурсу, совмещает функции главы города и главы городской администрации.

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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода продолжают настаивать на сохранении двуглавой системы управления городом хотя бы до того времени, пока не истекут их полномочия. После этого они предлагают вернуться к одноглавой системе управления города с прямыми выборами мэра.

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