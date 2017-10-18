Киев, 18 октября, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Уровень политического, да и просто человеческого бескультурья на Украине зашкаливает, потому не стоит удивляться распаду этой страны, считает шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, прокомментировавший прошедший накануне, 17 октября, митинг в Киеве.

Perohanych Верховная рада Украины

По его словам, вчерашние события в Верховной раде Украины и вокруг нее лишний раз подтверждают давно высказанную кем-то мысль о том, что политика на Украине превратилась в клоунаду:

«Где, в каком государстве можно представить такое. Сначала возле здания Верховной рады начальник управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей, кстати — бывший министр обороны Украины, подвергся нападению с применением физической силы со стороны внефракционного депутата Владимира Парасюка. Затем глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на заседании согласительного совета лидеров фракций Верховной рады назвала лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко «чихуахуа», «бобиком» и «балаболом». Ну, и своеобразную вишенку на торт поставил прорывной грузин Михаил Саакашвили, обозвав на митинге, проходящем возле стен Рады, президента страны козлом. Ну, а то, что в прямом эфире в своем аккаунте в ВК несет депутат Рады Надежда Савченко — это просто за гранью нормативной лексики», — считает аналитик.

Как отмечает эксперт, люди «с мышлением необразованного и забитого жителя замшелого хутора» не могут управлять 45-миллионным государством.

«Если они так говорят друг с другом, то как они думают друг о друге? Если они так думают, то как они могут управлять другими? Обезумевшее государство. Неадекватные политики. Запуганное население. Бывшая Украина семимильными шагами мчится к своему распаду. Глядя на происходящее в Киеве, на эту политическую фантасмагорию — страна с людским и промышленным потенциалом Франции, скрепленная жесткой волей советской системы, превращается в дикое гетманское поле, как и несколько столетий назад. Глядя на все это, волей-неволей приходишь к выводу о том, что кто был в Верховной раде, тот в цирке не смеется», — заключает Юрий Баранчик.

Напомним, накануне, 17 октября, у стен Верховной рады прошел митинг, на который пришли, по данным украинского МВД, порядка 2 тыс. человек. Митингующие требовали создания антикоррупционного суда, проведения избирательной реформы и ограничения депутатской неприкосновенности. Акция была организована рядом общественных и политических объединений, в частности, партией «Движение новых сил», которую возглавляет бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который в ходе митинга заявил: «Мы пришли вынести козла коррупции, козла беспредела, безнаказанности, да вообще вынести козла конкретного!».

Кроме того, на акции протеста из-за усиления мер безопасности на главу управления государственной охраны, экс-министра обороны Украины Валерия Гелетея напал народный депутат Владимир Парасюк.

Тем временем глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко выразила солидарность с митингующими, однако, отказавшись от участия в акции протеста, тоже не поскупилась на метафоры. В ответ на требование лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко вернуть 200 млн долларов, якобы вывезенных в офшоры, она заявила, что если Петр Порошенко хочет с ней бороться, то должен это делать сам:

«Пусть выходит самостоятельно со мной бороться, а не через своих чихуахуа. Надо просто президенту бороться своими руками, а не с помощью бобиков, которые тявкают по его указанию. А я служила и буду служить украинскому народу, не обращая внимания на балаболов, которые работают на власти».

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