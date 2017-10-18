Киев, 18 октября, 2017, 14:04 — ИА Регнум. Низкого качества броню для украинских танков закупил «Киевский бронетанковый завод», подозревают в национальной антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), сообщает 18 октября «Страна.ua».

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Согласно сообщению, речь идет о поставках модернизированных БТР-3ДА в украинскую армию. Соглашение было подписано между «Киевским бронетанковым заводом» и министерством обороны Украины в 2015 году.

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Для изготовления брони БТР завод закупил украинскую сталь марки ATI500AR, потратив на это 57,12 млн гривен ($2,16 млн). Однако во время испытаний завод предоставил БТР с броней из бельгийской стали HB500MOD более высокого качества.

Таким образом, НАБУ подозревает «Киевский бронетанковый завод» в закупке некачественной стали, которую произвел «Лозовской ковально-механический завод». Продажей стали киевскому заводу занималась фирма «Альфа Техно Импорт».

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Напомним, ранее против фирмы «Альфа Техно Импорт» было заведено уголовное дело. В 2012 году фирма получила 1,45 млн гривен ($55 тыс.) от предприятия «Антонов» за поставки запчастей для автокранов, однако реально запчасти так и не были поставлены.