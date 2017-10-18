Москва, 18 октября, 2017, 13:54 — ИА Регнум. Серия кадровых замен в губернаторском корпусе России в сентябре-октябре 2017 года «подтвердила роль «Единой России» как социального лифта». Об этом заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), член высшего совета «Единой России» Дмитрий Орлов сегодня, 18 октября, на заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Орлов

«В очередной раз подтверждена роль «Единой России» как социального лифта для управленцев и кадрового резерва для государственных назначений», — заявил Орлов, отметив, что «партийные штрихи» есть у нескольких новых назначенцев.

Среди них он назвал врио главы Дагестана Владимира Васильева, врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Ведерников занимал пост первого заместителя руководителя регионального исполкома Ленинградского областного отделения партии. Ну, а пример Андрея Турчака вообще способен подчеркнуть престиж партийной работы. Это значит, что партийный пост по отношению к губернатору небольшого региона является очевидным повышением», — заявил Орлов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора Псковской области Андрея Турчака, который получил назначение в «Единой России» — до партийного съезда он будет исполнять обязанности секретаря генерального совета партии. Врио губернатора Псковской области назначен заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Михаил Ведерников. Всего с 25 сентября в отставку были отправлены главы 11 регионов России.

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