Москва, 18 октября, 2017, 13:52 — ИА Регнум. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заверил, что министерство активно лоббирует отмену роуминга, в том числе на уровне ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

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«В целом уверен, что через три года, пять лет, может быть, семь лет мы даже от понятия международного роуминга фактически полностью избавимся, уровень цен будет почти единым», — сказал Никифоров в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

Министерство является «активными лоббистами отмены роуминга, к примеру, на уровне ЕврАзЭс (так министр называет ЕАЭС — прим. ИА REGNUM ), или роуминга международного».

"Мы заключаем соглашения с министерствами других стран для того, чтобы цены на международный роуминг снизить», — проинформировал министр.