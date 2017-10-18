Ташкент, 18 октября, 2017, 13:46 — ИА Регнум. В Ташкенте планируют построить надземное метро эстакадного типа с 35 станциями, сообщается на сайте оператора сети УЖД «Узбекистон темир йуллари».

Elya Ташкентское метро

Весной 2017 года в узбекской столице был разработан проект электрифицированной скоростной кольцевой железной дороги для электричек, однако позже было принято решение «поставить на рельсы» поезда метро.

«Во избежание массовых сносов строений, а также после дополнительного изучения с привлечением иностранных специалистов в области подобных строительств было принято новое оптимальное решение строительства надземного метро эстакадного типа», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что общая протяженность путей надземного метро составит 52,1 км. Предполагается создать 35 надземных станций, предварительная стоимость проекта оценивается в $422,3 млн, а построить метро планируют до 2021 года.

Кольцевая линия метрополитена пройдет по территории восьми районов Ташкента, при этом строительство будет осуществляться с максимальным сохранением городской планировки и существующей застройки.

Напомним, в столице Узбекистана планируется увеличить протяженность метрополитена до 160 км, для этого будут построены более 20 новых станций и одна ветка метрополитена — на данный столичное метро занимает 36,2 км и имеет 29 станций.